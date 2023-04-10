Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев покинул ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

— Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу, — сказано в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила.

На прошлой неделе появилась информация, что руководство «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Отмечалось, что матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов