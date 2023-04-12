К концу лета 2024 года на автодороге Р-239 «Оренбургский тракт» устроят новые защитные слои

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит на устройство защитных слоев для автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном более 53,9 млн рублей. Речь идет о работах на участках км 53+400 — км 66+000, км 67+000 — км 74+300, км 146+000 — км 152+300.

Согласно проектной документации, средства будут выделены из федерального бюджета. В число основных работ войдут:

установка дорожных знаков на стойках;

очистка покрытий на площади в 207 тысяч кв. метров;

розлив битумополимерного пропиточного состава асфальтобетона;

наметание песка.

Выполнять данные работы начнут с 1 июня 2023-го, а завершить их планируют к 15 августа 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане около 17 км трассы Казань — Оренбург расширят дорожное полотно до четырех полос. Речь идет о двух участках автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском, Бугульминском и Бавлинском районах республики.

Первый 10-километровый участок (км 43+500 — км 53+400) начинается от поворота в город Лаишево и проходит вблизи трех населенных пунктов. Здесь планируется устроить новую дорожную одежду толщиной 73 см, что позволит обеспечить нормативную прочность при текущей транспортной нагрузке — более 12 тысяч автомобилей в сутки.

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Максим Кокунин