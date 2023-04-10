Трассу Казань — Оренбург расширят до четырех полос движения в трех районах Татарстана

В Татарстане около 17 км трассы Казань — Оренбург расширят до четырех полос движения. Как сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», речь идет о двух участках автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском, Бугульминском и Бавлинском районах республики.

Первый 10-километровый участок (км 43+500 — км 53+400) начинается от поворота в город Лаишево и проходит вблизи трех населенных пунктов. В ходе капремонта дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех путем расширения проезжей части с устройством разделительной полосы шириной 2,7 метра.

Здесь планируется устроить новую дорожную одежду толщиной 73 см, что позволит обеспечить нормативную прочность при текущей транспортной нагрузке — более 12 тысяч автомобилей в сутки. Для обеспечения водоотвода заменят 12 водопропускных труб. Для отвода поверхностных стоков устроят кюветы, железобетонные прикромочные лотки и водосбросы по откосам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением, что позволит исключить ДТП, причиной которых становятся выезды на встречную полосу. Кроме того, здесь устроят недостающие металлические опоры наружного электроосвещения, установят 217 дорожных знаков и нанесут разметку из термопластика.

Для жителей населенных пунктов Совхоз им. 25 Октября, Среднее Девятово и Смолдеярово обустроят шесть автобусных остановок пешеходными тротуарами вдоль проезжей части. Для безопасного перехода через дорогу устроят три наземных пешеходных перехода. Весь объем работ дорожники планируют завершить к ноябрю 2024 года.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Аналогичные работы запланированы на участке км 340 — км 347, который проходит на границе двух районов Татарстана. В рамках капитального ремонта участка предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех с полной заменой существующей дорожной одежды на новую. Кроме того, на участке установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. Работы завершат к осени 2025 года.

В августе прошлого года в Татарстане отремонтировали пять участков трассы Казань — Оренбург общей протяженностью 20 км. Работы по устройству защитных слоев прошли в Лаишевском (км 13+700 — км 20+230), Чистопольском (км 141 — км 146, км 152 — км 154), Альметьевском (км 240 — км 249, км 271 — км 289) и Бугульминском районах.

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Айрат Назипов