Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в апреле возглавила вакансия сервисного инженера по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ. Ему готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, говорится в результатах исследования SuperJob.

Второе место занимает вакансия менеджера блока управленческой отчетности и методологии. Зарплата специалиста составляет 150 тысяч рублей. У соискателя должно быть высшее экономическое образование и знания в методах экономического анализа.

Третье место в рейтинге занимает вакансия токаря c зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть документ, подтверждающий разряд и опыт специалиста.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ высокооплачиваемых предложений о работе также вошла вакансия менеджера по продажам, чья зарплата начинается от 100 тысяч рублей, а также вакансия руководителя торгового отдела, которому готовы платить от 89,7 тысячи рублей в месяц.



Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в феврале 2023 года в Казани возглавила вакансия старшего производителя работ. Ему работодатель предлагал 90 тысяч рублей в месяц



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Антон Гаврилов