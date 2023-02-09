Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшая зарплата в Казани в феврале будет у старшего производителя работ. Жалованье специалиста будет в размере от 90 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься реконструкцией производственных объектов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов этого периода занимает руководитель обособленного подразделения. Соискателю обещают зарплату также в районе от 90 тысяч рублей.

Третье место досталось вакансии менеджера проекта в сфере строительства. Специалист должен иметь пятилетний опыт работы по данной специальности. Ему предлагают также жалованье размером от 90 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

В топе также оказалась вакансия заместителя начальника депо. Будущему работнику предстоит заниматься организацией работ по обеспечению безопасности движения поездов, а также эксплуатацией технических средств. Соискателю обещают платить от 80 до 90 тысяч рублей.

Финальное место рейтинга самых высокооплачиваемых специалистов досталось вакансии начальника складского комплекса. Будущая зарплата работника будет в размере от 80 тысяч рублей.

Сегодня также сообщалось, что одна из самых высоких зарплат в Татарстане у стоматолога-имплантолога — в Набережных Челнах такому специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей. Аналитики также выяснили, что неплохое жалованье положено и фрезеровщикам. Так, в Казани зарплата специалистов такого профиля может доходить до 140 тысяч рублей. Чуть меньший размер жалованья (120 тысяч рублей) предлагают ведущему менеджеру в обувной компании. Зарплату в районе от 110 тысяч рублей предлагают главному инженеру, который будет работать на гипсовом заводе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов