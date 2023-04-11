В Госдуме заявили об отсутствии планов по новой волне мобилизации в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новой волны мобилизации в России не предвидится. Планов по ее проведению на сегодняшний день нет, заверил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Никакой мобилизации нет, и она не планируется, — сообщил он в эфире «Соловьев.Live».

Андрей Картаполов также объяснил, что рассылка этой весной электронных повесток призывникам и прочие нововведения, касающиеся службы в армии, не имеют отношения к возможной мобилизации. Все, что с ней связано, регламентируется отдельными законами, обратил внимание депутат.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. С тех пор представили Кремля и других органов власти не раз опровергали слухи о возможности новой волны частичной мобилизации.

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Татьяна Демина