КАМАЗ передаст Набережным Челнам 24 автобуса

ПАО «КАМАЗ» стало победителем аукциона на закупку 24 новых автобусов для Набережных Челнов. Как сообщает мэрия, автогигант передаст всю технику до 15 июля.

Отмечается, что небесно-синие автобусы будут оборудованы речевым программируемым автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок с оповещением пассажиров и бегущей строкой в салоне. Они будут вмещать 111 человек.

— Автобус полностью соответствует программе «Доступная среда»: в нем установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, — рассказали в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Исполком Набережных Челнов разместил заявку на покупку 24 больших автобусов в конце марта. На эти цели власти города выделили 299,8 млн рублей. Заказчик хотел, чтобы все автобусы были выпущены не ранее 2023 года.

Две недели назад на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.



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Айрат Назипов