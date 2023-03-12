Татарстан увеличит мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна

В этом году Татарстан планирует увеличить суммарные мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна — сейчас их мощности вместе со складами составляют 5 млн тонн. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, уже сейчас есть предприятия, которые на сегодняшний день строят дополнительное хранение.



— На текущий год [планируется увеличение на, — прим. ред.] где-то около 200 тыс. тонн. Общие [мощности хранения, — прим. ред.] — около 5 млн тонн... 2,5 млн — это промышленные элеваторы, и 2,5 млн — это склады предприятий, — сказал Зяббаров ТАСС.

В республике уже идет строительство нового элеватора «Свияжск-зернопродукт» на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Планируется, что первая очередь начнет функционировать в сентябре 2023 года. Вместимость комплекса составит 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Выход на проектную мощность должен произойти к 2025 году. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году в Татарстане собрали 5,2 млн тонн зерна — это стало рекордом для республики. В 2021 году этот показатель был меньше в два раза и составлял 2,2 млн тонн. Зяббаров отметил, что сейчас существуют технологии, которые позволяют сохранять зерно, если его негде хранить.



По итогам прошлого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана в текущих ценах составил $417 млн с приростом на 6,9% к уровню 2021 года.



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Илина Хакимова