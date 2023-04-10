Херш считает, что диверсию на «Северных потоках» запланировали в 2021 году

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв на «Северных потоках» запланировали еще в конце 2021 года, чтобы угрожать России. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.

— Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что [американский] президент мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить Путина не начинать военное вмешательство [в ситуацию на Украине]. Прежде всего это [подрыв трубопроводов] была угроза. <...> Идея была в том, чтобы показать Путину: если вы пересечете границу с Украиной, мы взорвем трубопроводы, — цитирует журналиста ТАСС.

В феврале Херш сообщил, что водолазы ВМС США установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку летом прошлого года, а активировали ее норвежцы спустя три месяца.



Согласно информации, ВМС действовали под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона. Главный вопрос был — как не оставить улик, рассказал Херш.

Фото: gazprom.ru

Страны, ведущие расследование на «Северных потоках», не допускают к нему Москву. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил недопуск России.

1 апреля газета Welt am Sonntag сообщила, что Германия наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое в начале процесса было осложнено.



27 марта СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако Дании, ФРГ и Швеции так или иначе придется отчитаться перед ним о ходе и результатах своих расследований, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом же заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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Елизавета Пуншева