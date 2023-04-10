Таджикистан может начать поставлять в Татарстан хлопок и трикотаж

Татарстан ведет переговоры о поставках в республику хлопка и трикотажа из Таджикистана. Эта тема обсуждалась в онлайн-формате с участием предприятий легкой промышленности Татарстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба Минпромторга республики

— За 2 месяца 2023 года предприятия легкой промышленности Татарстана отгрузили продукцию на 1,2 млрд рублей. Мы видим большой потенциал в данной отрасли, поэтому организовали встречу наших швейных фабрик с представителями крупнейших таджикистанских компаний «Саффир» и «Заррин», — сказал замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин.

Компании «Саффир» и «Заррин» — крупнейшие производители и экспортеры хлопка, пряжи и хлопковых тканей в Таджикистане — презентовали свои возможности предприятия легпрома Татарстана. Среди них — «Бросско», швейная мастерская «Ирэн», «Бугульминская швейная фабрика», «Авалон-продакшн», «Полиматиз», Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу», ООО «Школьная мода» и другие.

Фото: realnoevremya.ru

Участники круглого стола договорились организовать в Таджикистане встречу с посещением предприятия «Саффир» делегацией Татарстана в конце апреля.

Напомним, в начале марта раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к властям Таджикистана с просьбой активизировать сотрудничество с республикой для увеличения объема товарооборота и расширения номенклатуры. Он отметил, что татарстанские компании заинтересованы в рынке Душанбе.

В свою очередь премьер-министр страны Кохир Расулзода выразил готовность к расширению экономического сотрудничества.

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Айрат Назипов