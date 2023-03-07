Украина отказалась возвращать России 70 военнопленных

Фото: омбудсмен Москалькова Татьяна/t.me (скриншот)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российская сторона договорилась с Киевом об обмене военнопленными в формате «160 на 160». Впоследствии Украина отказалась выполнять эти условия.

— К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня, — написала она в своем telegram-канале.

Москалькова добавила, что всех вернувшихся военнопленных скоро ждет встреча с близкими.

Фото: омбудсмен Москалькова Татьяна/t.me (скриншот)

Напомним, из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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Айрат Назипов