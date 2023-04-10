Казанец пытался обналичить миллионы для «Анджелины Джоли»

Житель Казани попался на удочку мошенников, поверив, что ему пишет голливудская актриса Анджелина Джоли. Как сообщает SHOT, 19-летний казанец согласился «отмывать» для нее деньги за солидную комиссию.

Татарстанцу необходимо было снимать деньги в банкоматах и передавать их курьеру «голливудской актрисы». Парень оформил на свое имя две банковские карточки и сообщил их реквизиты, после чего на его счет поступило 950 тысяч рублей.

Казанец попытался снять их в банке, но сотрудники службы безопасности кредитной организации заблокировали счет, посчитав эти действия подозрительными.

Фото: realnoevremya.ru

Поклонник Джоли безуспешно пытался провернуть эти операции в Казани и в Чебоксарах. Во время очередного похода в банк молодого человека задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Айрат Назипов