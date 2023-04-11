Татарстанцы высказали свое мнение о трудовых мигрантах

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

18% татарстанцев только положительно относятся к мигрантам. Среди регионов России такой позиции придерживаются лишь 6%. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Также выяснилось, что нейтрально к приезжим гражданам относятся 53% респондентов (по России — 37%). Абсолютно отрицательную позицию в этом вопросе занимают лишь 18% татарстанцев (23% по стране в целом).

Однако, по мнению 15% жителей Татарстана, трудовые мигранты приносят пользу республике. Аналогичный ответ о своих регионах дали всего 6% жителей страны в целом. Однако 9% татарстанцев, напротив, заявили, что мигранты в основном несут вред — такой же ответ дали 15% россиян в целом.

Намного положительнее к мигрантам относятся женщины — 60% опрошенных. Среди мужчин этот показатель равен 47%. Больше негатива к приезжим гражданам демонстрируют респонденты старше 34 лет.

В сентябре 2022 года стало известно, что по итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане зарегистрировали миграционный прирост — 3 778 человек. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда это число составило 3 440. Исходя из данных Росстата выяснилось, что большая часть пришлась на миграцию из других регионов России — 2 315 человек, или 61,3% от миграционного прироста.

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Антон Гаврилов