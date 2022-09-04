Татарстан — единственный регион ПФО с миграционным приростом в первом полугодии

Фото: Максим Платонов

В Татарстан устремились из других регионов России

По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане зарегистрировали миграционный прирост — 3 778 человек. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда это число составило 3 440.

Большая часть пришлась на миграцию из других регионов России — 2 315 человек, или 61,3% от миграционного прироста, следует из данных Росстата. Для сравнения: в первом полугодии 2021-го на нее приходилось меньше половины — 46%, или 1 584 человека.

Фото: Максим Кокунин (архив)

На международную миграцию в первом полугодии 2022 года пришлось 38,7%, или 1 463 человека. Из них большинство — 1 376 граждан — прибыли в Татарстан из стран СНГ. Остальные 87 — из других зарубежных государств. В этом разрезе соотношение почти не изменилось. За январь — июнь 2021-го в республику приехали 1 723 человека из государств, входящих в СНГ, а 133 — из прочих стран.



Миграционная убыль зарегистрирована в 13 из 14 регионов ПФО

Из 14 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, республика — единственная, где по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировали миграционный прирост. При этом за аналогичный период прошлого года его зарегистрировали в пяти регионах: кроме Татарстана, в Самарской области (+1 897), в Нижегородской области (+901), в Башкирии (+330) и в Удмуртии (+8).

В целом по итогам января — июня 2022 года миграционная убыль в ПФО составила 23 564 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла почти в четыре раза — тогда она составила 6 230 убывших.

Фото: Максим Платонов (архив)

Значительнее всего за этот период миграционная убыль оказалась в Саратовской области — 5 113 покинувших регион. Минимальное число зафиксировано в Кировской области — 201 человек.

«Реальное время» публикует рейтинг регионов Приволжского федерального округа по миграционной убыли:

Саратовская область — 5 113 человек;

Нижегородская область — 3 723 человека;

Пермский край — 3 005 человек;

Мордовия — 2 979 человек;

Самарская область — 2 447 человек;

Чувашия — 2 345 человек;

Башкирия — 2 209 человек;

Пензенская область — 1 941 человек;

Марий Эл — 1 647 человек;

Оренбургская область — 1 073 человека;

Ульяновская область — 450 человек;

Удмуртия — 209 человек;

Кировская область — 201 человек.

Миграционная убыль в России достигла почти 97 тысяч

Миграционная убыль зарегистрирована и в целом в России. За первое полугодие 2022 года она составила 96 737 человек — страну покинули 1 973 089 граждан, прибыли в нее — 1 876 352. При этом за январь — июль прошлого года в стране зафиксировали прирост в 114 215 приезжих, следует из данных Росстата.

При этом в одном округе, несмотря на такую статистику, зарегистрирован миграционный прирост — 8 915 человек. Речь идет о Северо-Западном федеральном округе, куда входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В остальных федеральных округах по итогам первых шести месяцев 2022 года зарегистрирована миграционная убыль. Антилидером стал Сибирский федеральный округ — 26 067 человек, на втором месте Дальневосточный федеральный округ — 25 012, а на третьем — ПФО.

Татарстан — один из лидеров по привлечению иностранных трудовых мигрантов в экономику

К слову, Татарстан — один из российских регионов-лидеров по численности иностранных трудовых мигрантов, привлеченных в экономику, — 1,7%, сообщает Росстат. Аналогичный показатель и в Ханты-Мансийском автономном округе. Вместе с ним республика делит девятую строчку.

Лидером стала Москва — 26,3%. На втором месте Московская область — 14,3%, на третьем — Санкт-Петербург (11,8%). Следом со существенным отрывом идут Ленинградская область (3,6%), Краснодарский край (2,7%), Свердловская область (2,7%), Новосибирская (1,9%) и Иркутская (1,8%) области.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу в России, на конец первого полугодия составила 63,4 тыс. человек. Из них 13 тысяч иностранцев получали разрешение на работу в апреле — июне.

Из 63,4 тыс. человек, приехавших на работу в Россию, 16,8 тысячи — граждане стран СНГ. Почти половина из них — 6,9 тысячи — прибыли из Узбекистана. Еще 3,9 тысячи приехали на заработки из Таджикистана, 1,5 тысячи — из Азербайджана, 1,4 тысячи — из Армении, по 1,1 тысячи — из Киргизии и Украины. Мигрантов из Китая насчитали 20,2 тысячи, из Вьетнама — 11,6 тысячи, а из Турции — 4,5 тысячи.

Чаще всего на заработки в Россию приезжают мужчины. Наибольший удельный вес приходился на возрастную группу 18—29 лет, а среди женщин — трудовых мигрантов — 30—39 лет.

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Татьяна Демина