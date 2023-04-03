Власти Татарстана ожидают увеличение продолжительности жизни в республике до 75 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил индикаторы оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных госучреждений республики и качества жизни населения на 2023—2025 годы. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к 2025 году должна достигнуть 75,03 года. В прошлом году этот показатель был на уровне 74,58 года.

Также власти республики ожидают постепенного снижения смертности в регионе. Если в этом году показатель не должен превышать 15 человек на тысячу населения, то в 2025 он должен снизиться до 13 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане зафиксировали увеличение продолжительности жизни плюс 3,65 года — до 74,93 года. В России по итогам 2022 года зафиксировали рекордный с 1990-х годов рост увеличения продолжительности жизни — она составила 72,76 года. Годовой прирост составил 2,66 года.



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Айрат Назипов