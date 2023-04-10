В Центробанке опровергли полный перевод выплаты пенсий на цифровой рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль является лишь еще одним средством расчета, а не заменой существующих. Поэтому, по ее словам, никакого влияния на формы выплаты пенсий он не окажет, сообщает РБК.

— В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета, — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в разных ситуациях.

Фото: duma.gov.ru

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако «пилот» не запустился в заявленные сроки. Что тормозит введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Максим Кокунин