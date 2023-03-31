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В Казани из-за ДТП частично приостановили движение трамваев №1, 2, 3 и 5а

11:45, 31.03.2023
В Казани из-за ДТП частично приостановили движение трамваев №1, 2, 3 и 5а
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5а. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На улице Шахиди, 28 произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях. Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Казани приостановили движение трамваев от улицы Арбузова до Глазунова. Это было связано со сходом вагона с рельс.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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