В Казани из-за ДТП частично приостановили движение трамваев №1, 2, 3 и 5а
В Казани от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5а. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На улице Шахиди, 28 произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях. Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы.
На прошлой неделе в Казани приостановили движение трамваев от улицы Арбузова до Глазунова. Это было связано со сходом вагона с рельс.
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