Последний член ОПФ «Татары» пойдет под суд

Материалы уголовного дела по обвинению участников организованного преступного формирования (ОПФ) «Татары» направлены в суд. Со стороны обвинения проходят 134 участника судопроизводства, сообщает МВД по Татарстану.

Последнего члена ОПФ «Татары» полицейские задержали в мае 2022-го года. 47-летний мужчина с ноября 2003 года находился в федеральном розыске по обвинению по факту покушения на убийство одного из лидеров преступного сообщества.

— Установлено, что между двумя лидерами ОПФ возникла борьба за власть. Для достижения своих планов один из них привлек участников преступной бригады «Тридцатовские», членом которой являлся задержанный. Злоумышленники попытались убить жертву, однако последний по чистой случайности выжил, — рассказали в МВД.

Позже стало известно о причастности задержанного еще к ряду тяжких преступлений. Например, в июне 1997 года фигурант вместе с подельниками убил двух участников молодежной группировки «Стрелковские». Еще на двоих было совершено покушение.

Фото: realnoevremya.ru

В августе того же года предполагаемые преступники убили молодого человека на почве мести.

В январе 2007 года и в июле 2009 года Верховный суд Татарстана посадил 35 участников группировки за 13 убийств и ряд других тяжких преступлений. Лидера Семена Николаева приговорили к 17 годам колонии.



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Айрат Назипов