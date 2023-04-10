Илон Маск отказался удалять пост Медведева о том, что «Украина никому не нужна»

Американский предприниматель и владелец компании Twitter, комментируя реакцию пользователей соцсети на пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева относительно Украины, отказался удалять твит.

— Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя, — написал Маск.

На своей странице Медведев ранее опубликовал пост на английском языке, в котором он, как и в своей публикации во «ВКонтакте», написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.

— Эта платформа не будет ни продвигать, ни ограничивать их [российских правительственных структур] аккаунты, но мы будем быстро пресекать попытки обмана системы, — цитирует ТАСС слова Маска.

В ответ же пользователи Twitter обрушились на миллиардера с претензиями, что тот «не выполняет антироссийские санкции», а также позволяет российским политикам возвращаться на платформу.

В конце 2022 года Илон Маск организовал на своей странице опрос, должен ли он уйти с посты главы Twitter. Больше половины пользователей проголосовали за его уход с должности. остальные — 42,5% — высказались наоборот. В опросе приняло участие порядка 17,5 млн пользователей.



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Илина Хакимова