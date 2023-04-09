Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции в феврале — она составила 10,99%. А самые высокие значения были в Аргентине и Ливане: 102,5% и 190% соответственно, это следует из расчетов «РИА Новости».

Самый маленький рост цен зафиксирован в Китае — 1%.

Отметим, что среди стран с самыми высокими показателями, Зимбабве, которая еще месяц назад была лидером рейтинга с инфляцией в 230%, в феврале опустилась на третью строчку с 92,3%. На четвертом месте — Судан с темпом роста цен в 63,3%, а на пятом Суринам с 58%.

Говоря о Европе, максимальные значения инфляции в Европе были в Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украине (24,9%), а наиболее низкие — в Швейцарии и Лихтенштейне на уровне 3,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Инфляция в Турции составила 55,2%, в Пакистане 31,5%, в Египте — 31,9%.

Отмечается, что в конце зимы в мире не осталось стран с дефляцией.

В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте. Рядом с ней в рейтинге — Маврикий (11%) и Австрия (10,9%).

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что в России зарплата граждан увеличивается, а инфляция замедляется, а это значит, что реальные доходы жителей должны расти. Инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%, о чем накануне сообщили в Центробанке. Владимир Путин напомнил, что на пике она достигала 17%.

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Илина Хакимова