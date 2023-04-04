Владимир Путин прогнозирует рост реальных зарплат в России на 3-5% в этом году

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году реальная зарплата граждан должна вырасти примерно на 3-5%. Увеличение располагаемых доходов населения прогнозируется в районе 2-3%.

Глава государства обратил внимание, что в России зарплата граждан увеличивается, а инфляция замедляется. Это значит, что реальные доходы жителей должны расти, подытожил он.

Инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%, о чем накануне сообщили в Центробанке. Владимир Путин напомнил, что на пике она достигала 17%, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В конце марта вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала главе государства, что, по предварительным расчётам, за последние пять лет реальные зарплаты в стране увеличились на 22,1%. Точные данные Росстат опубликует в мае.

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Татьяна Демина