Инвестор: «Я всегда советую обращать внимание именно на города, в которых растет число жителей»

Спрос на аренду и покупку недвижимости растет при увеличении населения естественным путем. Это стимулирует рост арендных ставок и цен на квадратные метры. Об этом рассказал сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий, передает Daily Moscow.

— Как инвестор в недвижимость своим коллегам, желающим вложиться в покупку жилого объекта, я всегда советую обращать внимание именно на города, в которых растет число жителей, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По словам эксперта, важно обращать внимание не только на количество, но и на качество прибывающих. Люди с невысоким уровнем заработка не оказывают влияния на рынок недвижимости.



15 марта стало известно, что в Татарстане продолжают расти цены на жилье. Отмечалось, что прибавляют в цене как квартиры в новостройках, так и в домах «с историей». Об этом подробнее читайте в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева