Экс-министр финансов России Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года

Экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые за 15 лет — с 2088 года, передает «РИА Новости».

— Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным, — сказал он.

Как подчеркнул экономист, оценка ситуации поменялась в начале марта в связи с падением американских и европейских банков, за чем последовало обесценивание ряда активов, в числе которых банковские акции, длинные госбумаги и недвижимость.

— Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы, — сказал экс-министр.

В некоторых странах наблюдается нехватка американской валюты. Все это провоцирует кризис на мировом рынке, указывает Bloomberg. Как отмечает издание, из-за дефицита долларов на Шри-Ланке больницы откладывают операции, в Нигерии приостанавливают международные рейсы, а в Пакистане закрывают фабрики — для некоторых стран последствия могут быть еще хуже.



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Илина Хакимова