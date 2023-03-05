Bloomberg: нехватка долларов спровоцировала кризис на мировом рынке

В некоторых странах наблюдается нехватка американской валюты. Все это провоцирует кризис на мировом рынке, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, из-за дефицита долларов на Шри-Ланке больницы откладывают операции, в Нигерии приостанавливают международные рейсы, а в Пакистане закрывают фабрики.

— В этих неспокойных странах назревает настоящий кризис, и для некоторых все еще может стать еще хуже, — отметил стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам в Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

Фото: flickr.com

Другие аналитики полагают, что некоторые страны «погрязли в экономическом коллапсе». Какие-то государства уже балансируют на грани дефолта.

Отмечается, что около 20 стран выстроились в очередь, стремясь получить помощь от Международного валютного фонда.

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Айрат Назипов