Над Гамбургом образовалось ядовитое облако дыма
В немецком городе Гамбурге, после крупного пожара в районе Ротенбургсорт на складах, образовалось ядовитое облако дыма. Об этом пишет журнал Spiegel.
По его данным, горят два склада. Местных жителей предупредили, что они могут пострадать «от дымовых газов и химических компонентов в воздухе».
В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как «крайняя опасность».
Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.
В начале февраля в США в штате Огайо с рельсов сошел поезд с токсичными химическими веществами, из-за чего образовалась серьезная утечка.
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