Над Гамбургом образовалось ядовитое облако дыма

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В немецком городе Гамбурге, после крупного пожара в районе Ротенбургсорт на складах, образовалось ядовитое облако дыма. Об этом пишет журнал Spiegel.

По его данным, горят два склада. Местных жителей предупредили, что они могут пострадать «от дымовых газов и химических компонентов в воздухе».

В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как «крайняя опасность».



Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.



В начале февраля в США в штате Огайо с рельсов сошел поезд с токсичными химическими веществами, из-за чего образовалась серьезная утечка.



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Илина Хакимова