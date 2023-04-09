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Над Гамбургом образовалось ядовитое облако дыма

12:01, 09.04.2023
Над Гамбургом образовалось ядовитое облако дыма
Фото: скриншот видео

В немецком городе Гамбурге, после крупного пожара в районе Ротенбургсорт на складах, образовалось ядовитое облако дыма. Об этом пишет журнал Spiegel.

По его данным, горят два склада. Местных жителей предупредили, что они могут пострадать «от дымовых газов и химических компонентов в воздухе».

В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как «крайняя опасность».

Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.

В начале февраля в США в штате Огайо с рельсов сошел поезд с токсичными химическими веществами, из-за чего образовалась серьезная утечка.

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Илина Хакимова
Происшествия

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