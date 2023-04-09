Израиль наносит удары по Сирии в ответ на ракетный обстрел

Вооруженные силы Израиля наносят ракетные удары по территории Сирии в ответ на артиллерийский обстрел, осуществленный ранее, сообщает Армия обороны Израиля.



— Артиллерийские силы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ведут огонь по району в Сирии, откуда велся запуск ракет, — приводит текст сообщения ТАСС.

В субботу вечером армия Израиля сообщила о запуске трех ракет с территории Сирии — одна из них перелетела на израильскую территорию и упала в незаселенной местности на Голанских высотах.

— Некоторое время назад истребители нанесли дополнительные удары по целям на территории Сирии, в том числе по военному комплексу 4-й дивизии ВС Сирии, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам, используемым ВС Сирии, — также сказано в сообщении.

Подчеркивается, что «Армия обороны Израиля считает Сирию ответственной за все действия, происходящие на ее территории, и не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Израиля».

Министерство иностранных дел России осудило ракетные удары Израиля по территории Сирии. Заявление было сделано после того, как 19 февраля ВВС Израиля поразили несколько целей в Дамаске и его окрестностях. Одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки. В результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения.



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Илина Хакимова