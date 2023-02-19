В МИД России осудили удары Израиля по территории Сирии

Министерство иностранных дел России осудило ракетные удары Израиля по территории Сирии. Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

— Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона, — сказала Захарова.

В МИД уточнили, что в ночь на 19 февраля ВВС Израиля поразили несколько целей в Дамаске и его окрестностях. Одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки. В результате, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Нанесен серьезный материальный ущерб.

Фото: pixabay.com

Напомним, в феврале прошлого года израильская армия нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии. В результате атаки погиб один военнослужащий, еще пять человек пострадали.

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Айрат Назипов