«КОС-Синтез» проиграл волгоградскому «Спартаку»

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез"

«КОС-Синтез» проиграл волгоградскому «Спартаку» на старте финальной серии чемпионата России по водному поло. Игра завершилась со счетом 7:9 (0-2, 2-2, 2-3, 3-2) в пользу гостей.

Мячи в составе казанской команды забросили: Лазарев (3), Латыпов (1), Ярлыченко (1), Сучков (1), Лисунов (1).

Счет встречи открыли гости. Волгоградцам удалось реализовать большинство на 3-й и 5-й минутах. Несмотря на активные действия, хозяевам не удалось обогнать «Спартак» в первом тайме. Счет 0:2.

Во втором тайме Николай Лазарев оформил дубль в ворота «Спартака» , приблизив свою команду к победе. Однако волгоградцам удалось вырваться вперед. К концу первой половины гости восстановили свое преимущество, забросив два мяча в ворота казанцев. Счет стал 2:4.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

В третьей четверти Адель Латыпов и Егор Ярлыченко забросили еще два мяча в ворота «Спартака». Однако волгоградцы упорно отстаивали лидерство встречи. Счет 4:7 в пользу гостей.

Заключительный период выдался по настоящему трудовым для казанских ватерполистов. Благодаря активным усилиям «КОС-Синтез» смог сократить отставание до 2 мячей. Однако преимущество осталось за гостями. Итоговый счет игры: 7:9.



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Антон Гаврилов