WSJ: США открыты к «творческим решениям» по обмену Гершковича и пехотинца Уилана

Ввиду потенциального обмена репортера Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана США открыты для «творческих решений». Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Jornal (WSJ).

По словам собеседника WSJ, «в пределах того, что доступно по закону», США постоянно находятся в поиске того, что актуально или может принести пользу.

2 апреля WSJ потребовало освобождения Гершковича, которого ранее арестовали в России по подозрению в шпионаже. Тогда издание отмечало, что арест американского журналиста якобы является «жестоким оскорблением», направленным в адрес свободной прессы. Еще WSJ заявила, что «ни один репортер не должен быть задержан лишь за то, что выполняет свою работу». Позднее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД России Сергею Лаврову. Тема разговора вновь касалась Гершковича. Лавров отметил, что журналист был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. В заключение он добавил, что дальнейшую судьбу репортера определит суд.

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Антон Гаврилов