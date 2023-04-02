МИД России: Энтони Блинкен позвонил Сергею Лаврову

Фото: ru.wikipedia.org (на снимке — Энтони Блинкен)

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.

Тема разговора касалась репортера WSJ Эвана Гершковича, которого задержали в России по подозрению в шпионаже.

Лавров отметил, что журналист был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. Также он заявил о недопустимости нагнетания Вашингтоном и западными СМИ ажиотажа с намерением придать этому делу политическую окраску.



Фото: kremlin.ru

В заключение глава МИД России добавил, что дальнейшую судьбу журналиста определит суд.

Помимо этого стороны также обсудили ряд других актуальных вопросов, носящих двусторонний характер.

Сегодня стало известно, что американское издание Wall Street Journal потребовало освободить репортера Эвана Гершковича, который ранее был арестован в России по подозрению в шпионаже. В издании заявили, что арест американского журналиста якобы является «жестоким оскорблением», направленным в адрес свободной прессы. Помимо этого, WSJ отметило, что «ни один репортер не должен быть задержан лишь за то, что выполняет свою работу».



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Антон Гаврилов