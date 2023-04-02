WSJ потребовала от России немедленного освобождения журналиста Эвана Гершковича

Американское издание Wall Street Journal потребовало освободить репортера Эвана Гершковича, который ранее был арестован в России по подозрению в шпионаже.

— Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван, — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что арест американского журналиста якобы является «жестоким оскорблением», направленным в адрес свободной прессы. Помимо этого, автор заявления отмечает, что «ни один репортер не должен быть задержан лишь за то, что выполняет свою работу».

Фото: flickr.com

30 марта стало известно, что ФСБ России задержала американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя СМИ силовики взяли в Екатеринбурге. По данным ФСБ, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Такое задание ему поручила американская сторона. Отмечалось, что Гершковича задержали при передаче секретных документов.





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Антон Гаврилов