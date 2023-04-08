Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет «РИА Новости».
Попрощаться с ним прошли основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, друг военкора рэпер Аким Апачев и другие.
Похоронили Татарского с воинскими почестями — в честь него прозвучал военный салют, также прошел почетный эскорт.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва. В питерском кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер корреспондента, прогремел взрыв. Незадолго до взрыва Владлену вручила статуэтку одна из его знакомых — Дарья Трепова. Ей предъявили обвинение в теракте и отправили в СИЗО на два месяца.
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