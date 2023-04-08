Депутат Госдумы от Татарстана высказался по поводу смертной казни

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказался о смертной казни в России. По его словам, он «не кровожадный человек» и по умолчанию стоит за мораторий.

— Это гуманно — раз! В стране сложилась с 1999 года правовая и этическая традиция — два! Смертная казнь не является средством предотвращения тяжких преступлений — три! Ее не применяют в Европе — четыре! Всегда лучше не казнить, чем казнить — пять! — написал он в телеграм-канале.



Однако, по его словам, есть большое «но»:

— Когда вводился мораторий, страна жила в абсолютно ином международном пространстве. Сегодня оно сломано до такой степени, что не выполняется практически ни одно международное обязательство в отношении нашей страны. Разрушены все договоры в области безопасности. По территории России бьют из натовских калибров. Террористы взрывают мосты и убивают российских граждан на улицах российских городов.

Морозов отметил, что российские военные с оружием в руках борются с международным терроризмом в ходе СВО, то «есть они на поле боя с санкции своего государства уничтожают террористов без суда и приговора».

— И получается, что, очищая мир от террористов по праву высшей человеческой справедливости, мы не хотим делать то же самое на территории своего государства по приговору суда. Не странно ли это? — заключил депутат.

Напомним, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после теракта в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, заявил, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь.

— Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму, — сказал он.

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