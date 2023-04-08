Nikkei: Япония стала меньше зависеть от поставок угля из России

После февраля 2022 года Япония сократила зависимость от российского угля. Сейчас энергетические компании страны восходящего солнца ищут альтернативных поставщиков, в частности в Южной Африке и Индонезии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что в феврале Япония импортировала на 73% меньше угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, согласно данным Минфина, по итогам третьего зимнего месяца Япония ввезла из России 230 тысяч тонн угля.

В период с апреля 2022 года по февраль нынешнего года импорт достиг показателя в 6,5 миллиона тонн — это на 45% меньше год к году. Согласно данным ведомства, 2% от общего импорта пришлось на долю российского угля.

Однако за тот же период импорт угля из Японии в Индонезию увеличился на 28%. Из Канады импорт вырос в два раза, из Южной Африки — в шесть раз.

31 марта стало известно, что правительство Японии расширило санкции против России. Рестрикции коснулись запрета поставок некоторой продукции. Так, в списке ограничений оказались сталь, алюминий и изделия из них. Также в санкционный список товаров попали строительные машины, электронное оборудование, радиоаппаратура для навигации, самолеты, беспилотники и даже космические аппараты. Кроме того, страна восходящего солнца наложила запрет на поставки оптического оборудования и игрушек.

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Антон Гаврилов