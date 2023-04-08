В России за сутки выявили 8 955 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 955 человек, госпитализирован 1 221 зараженный. Всего в стране зарегистрировано 22 706 980 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 8 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 956 пациентов. Всего вылечившихся — 22 080 949 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 37 россиян. Всего от инфекции скончались 397 534 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов