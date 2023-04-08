Российская теннисистка Камила Рахимова вышла в полуфинал теннисного турнира в Колумбии

Теннисистка из России Камила Рахимова одержала победу над испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо в 1/4 финала турнира Copa Colsanitas, который проходит в столице Колумбии Боготе . Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. На корте теннисистки провели 2 часа 14 минут.

В полуфинале Рахимова сыграет с Пейтон Стирнс из США.

Фото: pixabay.com

2 апреля стало известно, что Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами. В финале спортсмену из России удалось обыграть итальянца Янника Синнера. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:3.

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Антон Гаврилов