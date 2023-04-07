Главный тренер «Рубина» заявил об отсутствии претензий к своим игрокам

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев отметил, что не имеет претензий к своим футболистам после нулевой ничьей с «Волгарем». Его слова передает клубная пресс-служба.

— Думаю, в большей степени потеряли, но к ребятам никаких претензий. Все, что мы планировали, выполняли, старались. Считаю, что обоюдоострая игра была особенно во втором тайме. Команды имели моменты, но закончили 0:0, — заявил тренер.

Также он оценил игру защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. По словам Уткульбаева, футболист пока не готов на сто процентов.

Фото: rubin-kazan.ru

— Эльмир провел 45 минут, это была плановая замена, чтобы он свои минуты получил, хотели использовать его определенные козыри — скорость и подачи с фланга. Думаю, он втянулся в общую группу, поэтому определенная ротация есть, были замыслы, чтобы как-то удивить соперника, изменить немного структуру в человеческом плане, переставить местами с Самошниковым, — прокомментировал наставник.

«Рубин» не смог обыграть астраханский «Волгарь» в гостевом матче. Матч закончился со счетом 0:0. Для казанского клуба — это уже четвертая ничья подряд. Подопечные Юрия Уткульбаева не могут одержать победу на протяжении месяца. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Айрат Назипов