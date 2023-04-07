Spiegel: топ-менеджер Porsche тайно предложил президенту России план «по спасению» отечественного автопрома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф написал тайное письмо президенту России Владимиру Путину, предложив помощь в восстановлении российской автомобильной промышленности. Оно было отправлено в январе, сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что австрийский предприниматель предложил главе государства возобновить производство «Волги и «Победы». В письме президенту Вольф писал, что для реализации его планов можно задействовать производственные мощности компании Volkswagen, которая объявила об уходе с российского рынка, а также группы ГАЗ. Возобновить производство, по мнению австрийца, автомобилей VW бренда Skoda можно было бы уже во второй половине текущего года.

На реализацию программы бизнесмен попросил у российских властей льготный кредит в размере 60 млрд рублей.

Фото: commons.wikimedia.org

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.

Начиная с марта прошлого года в России резко рухнули продажи машин, просело автокредитование, а большая часть брендов ушли, оставив в стране всего 14 автомобильных марок. Ключевые события отрасли прошлого года — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов