«Запас еще есть, но с каждым днем все меньше»: итоги 2022 года на авторынке Татарстана

Уход большинства брендов, падение продаж и выдачи автокредитов, параллельный импорт — как авторынок пережил 2022 год

Автомобильный рынок в 2022 году штормило, как и многие другие сферы бизнеса. Начиная с марта в России резко рухнули продажи, просело автокредитование, а большая часть брендов ушла, оставив в стране всего 14 автомобильных марок. Несмотря на это, есть и несколько положительных моментов — в их числе параллельный импорт, возобновление программы льготного автокредитования и усиление АвтоВАЗа. Ключевые события отрасли — в материале «Реального времени».

Уход иностранных брендов — возникновение дефицита и активизация китайцев

Уход иностранных иностранных автомобильных брендов, как и все остальные крупные изменения на этом рынке в 2022-м, связаны с началом специальной военной операции России на Украине. Первыми поставки машин в нашу страну прекратили Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также американская General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover. Сейчас ситуация с некоторыми другими иностранными брендами следующая:

BMW — заявил о прекращении поставок новых автомобилей в Россию и остановке сборочного производства машин на калининградском «Автоторе» 1 марта.

Ferrari — приостановил выпуск своих моделей для России до дальнейшего уведомления.

Ford — начал постепенно уходить из России в рамках реструктуризации бизнеса еще в 2019 году, остановив производство и продажу легковых моделей в нашей стране, но продолжив выпуск микроавтобусов, грузовичков и фургонов Transit. После начала СВО продал свою долю в предприятии «Соллерс Форд» в Елабуге, но сохранил за собой право обратного выкупа в течение 5 лет.

Hyundai и Kia — остановили поставки, из-за санкций простаивают заводы в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Infiniti — марка ушла из России в ноябре, но продолжит оказывать сервисную поддержку проданных автомобилей в рамках условий гарантии.

Mazda — отказалась от выпуска автомобилей в России и продала «Соллерсу» свою долю в совместном с ним предприятии Mazda Sollers Manufacturing Rus. При этом компания опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о прекращении деятельности в стране.

Mercedes-Benz — в начале марта заморозил поставки новых машин и остановил конвейер подмосковного завода.

Nissan — в октябре остановила продажи и передала России активы за символическую сумму в 1 евро.

Renault — остановила продажи и передала завод в собственность Москвы.

Toyota — приостановила импорт, автозавод под Санкт-Петербургом законсервирован и может быть продан.

Volvo — прекратил продажи с конца февраля.



Таким образом, как сообщила в декабре ассоциация «Российские автомобильные дилеры», на авторынке страны остались только 14 брендов из 60. Из них три являются отечественными — Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

— С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке, — прим. ред.) российский авторынок уже китайский на 78 процентов, — сообщили там.

Первыми поставки машин в нашу страну прекратили Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также американская General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сами россияне называют уход иностранных брендов большой потерей — согласно результатам опроса сайта «Дром», этой точки зрения придерживаются 73% респондентов из Татарстана. А 4% надеются, что зарубежные машины удастся заменить отечественными.

Из-за ухода брендов на рынке сложился дефицит, говорят опрошенные «Реальным временем» эксперты.

— Дефицит есть на ряд брендов, модельный ряд которых стал невосполним по понятным причинам. Есть вероятность восполнения сложившегося дефицита автомобилями из Китая. Сейчас это крайне сложно, и на это потребуется время... Запас автомобилей еще есть, но с каждым днем он становится все меньше. Поскольку нет официальной статистики по остаткам, по ощущениям можно сказать, что после первого квартала дефицит станет еще более осязаем, — заявил Вячеслав Зубарев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), председатель совета директоров УК «ТрансТехСервис» (ТТС).

Такого же мнения придерживается Татьяна Арабаджи, директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ):

— Дефицит автомобилей, разумеется, возник. В первую очередь из запасов разобрали самые ходовые модели. Пока единственная возможность получать новые автомобили европейских, корейских, японских брендов — это параллельный импорт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за ухода западных и японских брендов выросла доля китайских, рассказывает руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

— Доля китайцев выросла в три раза: в начале года было где-то около 10%, сейчас мы уже видим, что она где-то 31—32%. Понятно, что рост доли Lada и китайцев еще связан с тем, что другие бренды фактически ушли с российского рынка, в первую очередь европейские, японские, американские. Корейцы к санкциями не присоединились, но у них из-за всего этого нарушилась логистика в поставках комплектующих, и производство встало. Причем корейцы, за них даже немного обидно, производили и продавали автомобили, которые были очень популярны у россиян — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio. Сейчас, по сути, они распродают остатки, продажи этих машин резко упали.

Падение продаж — в 2,5 раза

По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев [2022 года] в России было куплено 570 тысяч новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года.

— То есть, по сути, в прошедшем году российский авторынок упал в 2,5 раза. Если берем итоги 2021 года, у нас там было 1,5 миллиона новых легковых машин, то сейчас мы в 22 году выйдем на цифру в 620—630 тысяч. Год был тяжелый, понятно, что причины уходят в конец февраля 2022 года. Это коснулось всех сфер жизни, в том числе автомобильной отрасли, но, несмотря на это, даже в этой сложной ситуации, в которой очутился российский авторынок, все-таки есть и положительные моменты, — рассказал в беседе с «Реальным временем» руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Чуть больше 4% от общего количества продаж приходится на Татарстан. За 11 месяцев 2022 года в республике продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей. Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг», топ-10 марок возглавляет Lada, которых продали 8 451 штуку против 15 520 машин год назад. Также стоит отметить, что три позиции занимают китайские бренды. Полностью рейтинг выглядит так.

Марка 11 мес. 2022 г. 11 мес. 2021 г. Изм., % 1 LADA 8451 15520 -45,5 2 KIA 2252 7533 -70,1 3 HYUNDAI 2250 6416 -64,9 4 RENAULT 2245 6626 -66,1 5 CHERY 972 745 30,5 6 HAVAL 950 1004 -5,4 7 TOYOTA 825 2725 -69,7 8 SKODA 722 2529 -71,4 9 VOLKSWAGEN 619 2953 -79,0 10 GEELY 573 691 -17,1

Среди топовых моделей также больше всего машин от АвтоВАЗа — 5 из 10 позиций.

Модель 11 мес. 2022 г. 11 мес. 2021 г. Изм., % 1 LADA GRANTA 4612 6549 -29,6 2 LADA VESTA 1413 4332 -67,4 3 KIA RIO 1001 3242 -69,1 4 HYUNDAI CRETA 885 2613 -66,1 5 HYUNDAI SOLARIS 846 2737 -69,1 6 LADA LARGUS VP 736 1726 -57,4 7 LADA NIVA LEGEND 716 902 -20,6 8 RENAULT DUSTER 707 1798 -60,7 9 LADA NIVA TRAVEL 668 905 -26,2 10 HAVAL JOLION 521 190 174,2

Параллельный импорт — положительная, но временная мера



С 2002 года в России действовал национальный принцип правообладания — то есть владелец бренда контролировал, в том числе мог запретить, все поставки товаров, а за нарушения со стороны дилера мог требовать до 5 миллионов рублей компенсации. Однако еще с начала 10-х годов нового века в России обсуждается идея параллельного импорта, то есть ввоза в страну некоторых категорий товаров без разрешения правообладателя. Особенно за его легализацию выступала Федеральная антимонопольная служба.

— Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары, — заявлял уже экс-глава ФАС Игорь Артемьев.

Однако идею отвергали годами. Вернуться к ней заставил уход большого количества компаний и брендов. Легализовали параллельный импорт по отдельным категориям товаров, среди которых и машины, в конце марта, а в июне президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первоначальный список товаров опубликовали в мае, из автомобилей туда вошли Land Rover, BMW, Jeep, Cadillac, Hummer, Mercedes-Benz, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многие другие. Причем некоторые бренды, в том числе Nissan (когда в стране будет налажено обслуживание этих автомобилей), из этого списка готовы убрать, а Renault уже исключили — АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда. Сейчас в перечне следующие автомобильные марки: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.



По состоянию на середину декабря объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима в мае превысил $20 миллиардов. За это время в страну ввезли 2,4 миллиона тонн товаров, говорил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

— Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности... Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке, — сказал Булавин.

Программу уже решили продлить до конца 2023 года.



Азат Тимерханов выразил мнение, что параллельный импорт — один из положительных моментов года, однако все же является временной мерой, хотя в следующем году он, скорее всего, еще будет действовать. Он подчеркнул, что сейчас легковушки производят только АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод Haval, также есть производство электромобилей Evolute в Липецке и «Москвичей». При этом простаивают многие заводы иностранных брендов, в том числе Nissan (его уже собирается занять АвтоВАЗ), GM, Volkswagen, Skoda.

— Я думаю, что когда производство встанет на ноги, условно говоря, заводы продадут или на них начнут осуществлять сборку других автомобилей, возможно, китайских. То есть когда у нас в России начнут производить больше легковых автомобилей, чем сейчас, то, наверное, параллельный импорт начнет восприниматься как некая преграда к росту производства, — говорит руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат».

Руслан Абдулнасыров, владелец и гендиректор федеральной сети автоцентров по продаже авто с пробегом «Автосеть.РФ» и группы компаний «Апельсин», рассказал, что параллельный импорт только частично перекрывает потребность:

— Там нюансы такие, что нет НДС, плюс автомобили уже будут оформлены на какое-то физическое лицо. Не все хотят связываться с такими сделками при стоимости автомобиля от 3 миллионов рублей

Автокредитование — рекордные суммы и постоянные скачки

Крах, ожидаемо, переживает и рынок автокредитования. Падение зафиксировали уже в начале года: если в январе 2021-го банки выдали 67,2 тыс. автокредитов на новые и подержанные машины, то за январь 2022-го — 61,5 тысячи. Средний размер займа на машину составил 1,29 миллиона, и это больше, чем за весь 2021-й. В феврале по сравнению с предыдущим выдача увеличилась до 72,6 тысячи автокредитов, а размер займа вырос до рекордных 1,35 миллиона рублей — это на 35% больше к аналогичному периоду прошлого года, когда он составлял около 980 тысяч рублей.

В марте выдача кредитов рухнула в несколько раз — с 91,1 до 17,2 тысячи. Сам размер уменьшился впервые за год — до 1,28 миллиона рублей. После резкого падения выдача кредитов росла пять месяцев подряд:

апрель — 19,3 тысячи (средний размер кредита — 1,17 миллиона рублей);

май — 30,6 тысячи (1,23 миллиона);

июнь — 40,4 тысячи (1,24 миллиона);

июль — 47,9 тысячи (1,19 миллиона);

август — 57 тысяч (1,19 миллиона).

После опять началось проседание: в сентябре выдали 53,6 тысячи автокредитов, в октябре — 46,6 тысячи. Вместе с этим падал и средний размер — 1,15 миллиона рублей в сентябре и 1,08 миллиона в октябре.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Помимо рекордного размера автокредитов и постоянных скачков их выдачи, выделяется средний срок автокредита, который рос на протяжении года — в октябре он впервые составил 5 лет. В Татарстане он чуть меньше — 4,98 года.

В целом за январь—октябрь общая сумма выданных автокредитов составила 546,2 миллиарда рублей — на 41,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (930,5 миллиарда). Он сократилась даже по отношению к пандемийному 2020 году, когда в первые 10 месяцев выдали на 607,2 миллиарда рублей. В Татарстане за указанный период 2022-го взяли автокредитов на 22,1 миллиарда — на 40% меньше к АППГ (36,8 миллиарда).



Что касается Татарстана, то в январе на него пришлось 3 034 кредита — республика заняла четвертое место по этому показателю. Средний автокредит здесь составляет 1,13 миллиона рублей — на 42,4% больше, чем год назад (796 тысяч). В феврале число снизилось до 2 945 единиц, в среднем люди брали брали в банках на машину 1,15 миллиона рублей (+34%, 864,6 тысячи рублей). За март, как и в целом по России, выдача кредитов упала в разы — до 686, а средний размер составил 1,14 миллиона. Далее динамика поползла вверх: в апреле выдали 949 автокредитов, в мае — 1 541, в июне — 1 946, в августе — 2 820. После этого пикового значения показатель уменьшился: в сентябре — до 2 634 автокредитов, в октябре — до 2 286.



По задумке властей, оживить рынок должны программы льготного автокредитования и лизинга, которые возобновили в середине июля после остановки в прошлом году. По данным Минпромторга России, бюджет на 2022 год составил 20,7 миллиарда рублей. Так, по программе льготного автокредитования можно приобрести все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой до 20%. Куда больше — до 35% — скинут при покупке электрокара Evolute, но не более 925 тысяч рублей. Льготный автокредит выдается выдается следующим категориям:

семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком;

медикам;

учителям;

тем, кто впервые покупает автомобиль;

военнослужащим, в том числе призванным по частичной мобилизации и их семьям, а также служившим в армии пенсионерам;

тем, кто сдает автомобиль старше 6 лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Базовая скидка по программе льготного лизинга ниже — 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей — распространятся на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КАМАЗ, Урал. В ведомстве ожидают, что продажи в рамках программы составят до конца 2022 года не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу. Итоговые цифры ниже — до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Несмотря на это программу в итоге продлили — на весь 2023 год. Был расширен и список автомобилей: с сентября 2022-го по ней можно купить китайский кроссовер Haval Jolion, который производится под Тулой, с ноября — электрокроссовер Evolute i-JOY.

«Скажем так, найти автомобиль, который вам нужен, вполне реально»

Рита Халилова — директор по продажам ГК «КАН АВТО».

Уходящий 2022 год был интересным, с новыми вызовами и задачами. Уверена, что всей автомобильной отрасли страны этот год запомнится большим количеством новых брендов и моделей, активной фазой развития электрических автомобилей и, конечно же, увеличением числа автомобилей, ввезенных в страну по программе параллельного импорта. Если говорить конкретнее о нас, для группы компаний «КАН АВТО» 2022 год был ознаменован появлением шести новых брендов в портфеле.

На наш взгляд, топ-3 трендов выглядит следующим образом:

устойчивый рост спроса на автомобили с пробегом,

новые автомобили брендов из Поднебесной,

развитие электроавтомобилей.

Говорить, что возник дефицит, не совсем корректно. На рынке появилось много новых игроков. Возможно, нашим клиентам потребуется время, чтобы познакомиться с новыми брендами ближе и лучше. Однако мы с уверенностью можем говорить, что все представленные сегодня в «КАН АВТО» продукты достойны внимания. Если говорить о премиальных брендах, хочется отметить, что через параллельный импорт наш клиент может получить практически любой из желаемых автомобилей, поэтому считаю, что для клиента выбор стал даже еще больше.

Дефицита на рынке нет. Возможно, он присутствует по некоторым узким сегментам или моделям авто, но с этим мы сталкивались всегда, во все времена, а не только в 2022 году.

Да, поставки автомобилей из Китая помогли восполнить дефицит — как уже сказала выше, марки из Поднебесной являются ключевым направлением деятельности.

Больше всего продается автомобилей с пробегом, из новых автомобилей лидирующую позицию удерживает бренд Lada — этому способствовала и госпрограмма, и возобновление производства на заводе.

Автомобилей на складах дилеров достаточно много. Если говорить о наших складах, автомобилей хватит на 3—4 месяца продаж.

Руслан Абдулнасыров — владелец и гендиректор федеральной сети автоцентров по продаже авто с пробегом «Автосеть.РФ» и группы компаний «Апельсин».

Тренд у нас в этом году один — активно зашли китайские производители. Автомобилей у дилеров осталось ограниченное количество, в связи с этим они подняли стоимость, чтобы хоть как-то протянуть до какого-то срока работы, пока не будет ясности, чем можно заменить. Увеличенная стоимость сразу резко снизила спрос, потому что автомобили стали недоступны. Пока на рынке есть вообще все автомобили. Разные прогнозы есть на этот счет (по поводу того, насколько хватит запасов автомобилей, — прим. ред.), но в среднем — до середины следующего года.

Частично потребность он [параллельный импорт] перекрывает. Там нюансы такие, что нет НДС, плюс автомобили уже будут оформлены на какое-то физическое лицо. Не все хотят связываться с такими сделками при стоимости автомобиля от 3 миллионов рублей.

Азат Тимерханов — руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат».

— По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев [2022 года] в России было куплено 570 тысяч новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть, по сути, в прошедшем году, российский авторынок упал в 2,5 раза. Если берем итоги 2021 года, у нас там было 1,5 миллиона новых легковых машин. Сейчас, в 2022 году, выйдем на цифру в 620—630 тысяч. Год был тяжелый, понятно что причины уходят в конец февраля 2022 года. Это коснулось всех сфер жизни, в том числе автомобильной отрасли, но несмотря на это, даже в этой сложной ситуации, в которой очутился российский авторынок. все-таки есть и положительные моменты.

Теперь россиянам доступны автомобили, которые раньше на наш рынок официально не поставлялись. Понятно, что вот эти, как я сказал, положительные моменты, они стали следствием текущей ситуации, но факт остается фактом. Раньше доводилось слышать мнения, что, мол, российский авторынок скучный, мало выбора стало для покупателей, поскольку количество моделей с каждым годом сокращалось — а теперь мы наблюдаем, что количество моделей, которые можно приобрести, растет. Понятно, что это происходит за счет параллельного импорта, и понятно, что их много не покупают. Но тем не менее они предлагаются, и дилеры, которые раньше получали официально автомобили от дистрибьюторов, теперь сами прибегают к механизму параллельного импорта, сами привозят автомобили из-за рубежа, из дружественных стран и предлагают клиентам. Причем это автомобили, которые раньше не было возможности купить официально.

Какие еще положительные моменты можно отметить? АвтоВАЗ остается флагманом отечественного автопрома, как ни крути. Вопреки всем проблемам, речь об острой нехватке комплектующих, предприятие запустило конвейер, возобновил производство автомобилей. Да, не всех, это только Granta и Niva, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы продолжать работу, не прибегая к крайним непопулярным мерам — например, оптимизации численности персонала. Все-таки это важно, потому что АвтоВАЗ, как я уже сказал, флагман автопрома и еще остается градообразующим предприятием для Тольятти. Следствие работы предприятия — это рост доли Lada на рынке легковых автомобилей. Если сравнивать с тем, что было в начале года и сейчас, доля бренда выросла вдвое — сейчас она составляет 40—43%, в начале года было около 20%. Также доля китайцев выросла в три раза: в начале года было где-то около 10%, сейчас мы уже видим, что она где-то 31—32%. Понятно, что рост доли Lada и китайцев еще связан с тем, что другие бренды фактически ушли с российского рынка, в первую очередь европейские, японские, американские. Корейцы к санкциями не присоединились, но у них из-за всего этого нарушилась логистика в поставках комплектующих и производство встало. Причем корейцы, за них даже немного обидно, производили и продавали автомобили, которые были очень популярны у россиян — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio. Сейчас, по сути, они распродают остатки, продажи этих машин резко упали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Естественно, что всей этой ситуацией грамотно воспользовались китайцы. Они к санкциям не присоединились, они продолжают поставки машин на наш рынок, у них есть завод компании Haval в Туле, у Geely — в Белоруссии. Компания Chery везет автомобили из Китая, причем у них есть два суббренда — Exeed, еще запустили недавно бренд Omoda. У Chery вообще грандиозный план на следующий год, они хотя продать порядка 200 тысяч [машин]. Но это конечно амбициозный план, посмотрим.

Дефицит все равно сохранялся. Продажи стали проседать, и правительство в середине июля возобновило госпрограмму поддержки авторынка. То есть фактически рынок мог упасть еще сильнее. В этом плане особенно стоит отметить программу льготного автокредитования, ее условия были улучшены.

Если говорить про другие бренды, которые ушли, то у них, конечно, запасы автомобилей начали падать, это вполне естественно, потому что они не поставлялись и не производились [в России].

Вот когда рубль у нас резко упал после начала СВО, то, естественно, производители начали резко поднимать цены — где-то в марте автомобили подорожали в среднем на 35—45%. В апреле—мае уже процесс прекратился, в течение лета и осени не наблюдалось такого явного повышения цен. Даже некоторые китайские компании, тот же Haval, немного снизили цены, некоторые — существенно. Сейчас мы просто видим, что цены стоят на этом уровне. То есть с начала года автомобили какие-то на 30%, какие-то на 40%, какие-то даже на 50% дороже, чем были.

Сейчас доступны россиянам для покупки Lada, китайцы и плюс то, что везут по параллельному импорту. Да, он набирает популярность, но его объемы не высоки. Компенсировать и заместить те выпавшие объемы он пока не в состоянии.

Я думаю, что когда производство встанет на ноги, условно говоря, заводы продадут или на них начнут осуществлять сборку других автомобилей, возможно, китайских. То есть когда у нас в России начнут производить больше легковых автомобилей, чем сейчас, то, наверное, параллельный импорт начнет восприниматься как некая преграда к росту производства.

Доводилось слышать в общении с дилерами, что автомобили еще есть. Понятно, что по каким-то моделям там очень мало запасов, они уже не те, что были весной или летом. Скажем так, найти автомобиль, который вам нужен, вполне реально. Единственный вопрос — это цена.

Вячеслав Зубарев — президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), председатель совета директоров УК «ТрансТехСервис» (ТТС).



Сложный год, с множеством вызовов, требующих гибкой, быстрой и точной реакции.

[Тренды, который сформировались на авторынке в этом году] — уход дилеров с рынка, снижение предложения по количеству, маркам и моделям автомобилей, появление параллельного импорта автомобилей.

Дефицит есть на ряд брендов, модельный ряд которых стал невосполним по понятным причинам. Есть вероятность восполнения сложившегося дефицита автомобилями из Китая. Сейчас это крайне сложно, и на это потребуется время.

Лидером по-прежнему остается Lada. Далее позиции разделяют китайские бренды авто (Haval, Chery). Очень быстро популярность набирает новый бренд Omoda, который появился у нас совсем недавно.

Запас автомобилей еще есть, но с каждым днем он становится все меньше. Поскольку нет официальной статистики по остаткам, по ощущениям можно сказать, что после первого квартала дефицит станет еще более осязаем.

[Параллельный импорт] возможен, он есть. Но для того, чтобы был безопасный и хорошо организованный поток автомобилей, нужно многое сделать. Сегодня это в основном ввоз через физлиц, и это большие риски для клиентов.

Татьяна Арабаджи — директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ)



Прошедший 2022 год, конечно, был очень своеобразный. Хоть и 20-й был специфичный, из-за COVID-19 и ограничений, но того, что произошло у нас в текущем году, никогда не было. Ушли практически все производители, кроме российских и китайских. Мы понимаем, что пока действуют санкции — эти компании на наш рынок не вернутся.

Даже российские автопроизводители, например, АвтоВАЗ, в меньшей степени УАЗ, пострадали от того, что прекратились поставки компонентов и технологическое партнерство с зарубежными поставщиками. В дальнейшем они начали производство с упрощенных моделей — без подушек безопасности и др. Потихоньку проблема решается, АвтоВАЗ вводит новые опции, хотя производится не весь модельный ряд.

Пострадали, конечно же, и дилеры, поскольку много лет они вкладывали деньги в создание шоурумов, сервисных центров, обучение персонала в соответствии с требованиями автопроизводителей. Дилеры оказались в такой ситуации, когда официально они уже больше не могут получать автомобили и, следовательно, зарабатывать на их продаже. Возникла проблема и с гарантийным ремонтом, сервисным обслуживанием. То есть обрушилась вся прежняя модель дилерского бизнеса. Это тоже нервировало рынок. Бесспорно, дефицит автомобилей, запчастей повлиял на цены на новые и подержанные машины, стоимость автозапчастей. Например, в марте—апреле был резкий скачок цен на все, что можно — на новые и подержанные автомобили, запчасти, шины. Потом пошла коррекция цен, поскольку потребитель к ним оказался не готов. Конечно, цены не вернутся к прежним значениям, но тем не менее последние три-четыре месяца мы видим некую стабилизацию на рынке.

Дефицит автомобилей, разумеется, возник. В первую очередь из запасов разобрали самые ходовые модели. Пока единственная возможность получать новые автомобили европейских, корейских, японских брендов — это параллельный импорт. Интересно отметить, что с июня растут продажи автомобилей, произведенных не в России и не в Китае. Так, в июне было продано 4,4 тысячи таких автомобилей, в ноябре — 9,3 тысячи. Но, конечно же, это не те объемы, которые могут полностью восполнить дефицит. Если у нас в хорошие годы продавалось порядка 1,5 миллиона новых легковых автомобилей, в этом году мы продадим порядка 650 тысяч. Понятно, что параллельный импорт не покрывает эту разницу. Посмотрим, будет ли этот канал расширяться в следующем году.

Можно ли восполнить этот дефицит китайскими машинами? Нет, бесспорно, такую цифру не покроет Китай, не покроет Россия. Потребитель у нас привык к разнообразию автомобилей, а Китай пока ввозит в основном кроссоверы. Важна и стоимость автомобиля, сначала китайские автопроизводители очень сильно подняли цены, пользуясь ситуацией, сейчас идет коррекция. Есть некая планка, выше которой потребитель приобретать не готов автомобиль. В 2023 году рынок будет зависеть от того, сколько и каких автомобилей будет представлено в России, что будет с ценами на автомобили, запчасти, сервисное обслуживание, от того, как будет меняться курс рубля. При резком снижении курса рубля часть потребителей может в очередной раз пытаться «спасти» свои сбережения, покупая автомобили.