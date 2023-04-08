Ученые рассказали, на сколько сократился пик ледового покрытия в Арктике

Пик ледового покрытия Северного Ледовитого океана в 2023 году сократился примерно на 650 тыс. квадратных километров. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.

Так, по итогам марта, площадь льда составила примерно 9 млн квадратных километров — это на 650 тыс. квадратных километров меньше средних значений, которые фиксировались в марте в период с 1981 по 2010 год.



Отмечается, что также данное значение стало пятым по размеру антирекордом с 1979 года. Сравнивая современное состояние с верхними пиками 1979 года, можно отметить, что мартовский лед почти за полвека потерял примерно 1,3 млн квадратных километров площади.

Фото: pixnio.com

По мнению ученых, в большей степени потеплению подвержена атлантическая сторона Северного Ледовитого океана, которая находится недалеко от Баренцева моря. Эксперты считают, что, вероятнее всего, данный процесс связан с поступлением теплой воды из Атлантики и потеплением атмосферы.

В конце января сообщалось, что айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Брант, будет таять до тех пор, пока не разрушится. Руководитель арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Клепиков отметил, что данный процесс может продолжаться несколько лет.



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Антон Гаврилов