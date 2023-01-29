Ученые описали будущее айсберга, отколовшегося от Антарктиды

Айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Брант, будет таять до тех пор, пока не разрушится. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По словам руководителя ААНИИ Александра Клепикова, данный процесс может продолжаться несколько лет.

Напомним, от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 1 550 квадратных километров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



Специалисты объяснили, что образование айсбергов — естественный процесс, который не связан с глобальным потеплением. В прошлом году от ледника Брант откололся кусок льда площадью 1 270 квадратных километров.

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Антон Гаврилов