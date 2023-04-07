В Казани начали проверку в отношении пьяного авиадебошира

В отношении 37-летнего авиадебошира из Казани начата доследственная проверка из-за оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ), сообщает Центральное МСУТ СКР по Татарстану.



По предварительным данным, 6 апреля командир самолета «Казань — У-Тапао (Таиланд)» отказал в перелете пьяному казанцу, который курил на борту и использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих. На замечания он не реагировал. Когда полицейские пришли его задерживать, он публично оскорблял их и угрожал им расправой. Дебошира доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Казани.

Нарушитель подвергал опасности нормальное функционирование воздушного транспорта и активными действиями оказывал сопротивление сотрудникам полиции, подчеркивают в Центральном МСУТ СКР по республике.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минтранс еще в январе прошлого года предлагал сдерживать авиадебоширов пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, а еще запретить их размещение в креслах у прохода или выхода. Члены экипажа должны держать дебоширов под постоянным наблюдением.

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Маргарита Головатенко