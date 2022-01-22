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В Минтрансе предложили сдерживать авиадебоширов ремнями и пластиковыми наручниками

00:22, 22.01.2022
В Минтрансе предложили сдерживать авиадебоширов ремнями и пластиковыми наручниками
Фото: realnoevremya.ru

Минтранс предложил сдерживать авиадебоширов пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, а еще запретить их размещение в креслах у прохода или выхода, сообщают «Известия».

Доступ посторонних к этим средствам сдерживания должен быть исключен. Члены экипажа должны держать дебоширов под постоянным наблюдением. Если от действий нарушителя кто-либо пострадает, командир воздушного судна должен будет сообщить в аэропорт прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru

Проект еще должен пройти все необходимые в соответствии с законодательством процедуры. Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах в этом году.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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