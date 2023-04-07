Минобороны России: США возобновили строительство биолабораторий на Украине

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



— Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов, — приводит его слова RT.

По его словам, название программы — «Исследования по бионадзору». Ведомство будет продолжать исследования опасных патогенов, собирать биоматериалы и направлять их в США.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В конце прошлого года Минобороны России представило имена новых ключевых участников военно-биологических программ на Украине. Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие.

Игорь Кириллов сообщал, что все перечисленные лица получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с Демократической партией США, которая выступает идейным вдохновителем военно-биологических исследований.



Тогда же Минобороны РФ на конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия представило доказательства ведения Украиной и США работ с компонентами биологического оружия.

В мае 2022-го министерство опубликовало данные о деятельности биолабораторий США на Украине. Там сообщили, что идеологами этой деятельности являются лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.

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Маргарита Головатенко