Минобороны России представило доказательства работы Украины и США с компонентами биологического оружия

Фото: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны страны на конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия представило доказательства ведения Украиной и США работ с компонентами биологического оружия.

По его словам, в качестве аргументов были продемонстрированы видеоматериалы с позицией экспертов из России и других стран, а также показания очевидцев и участников программ военного ведомства США по сокращению военной угрозы.

— Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях, — сказал он.

В начале этого месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы не желают обсуждать тему биолабораторий на Украине.

— Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий под эгидой Пентагона — их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются как ужи на сковородке, как у нас принято говорить. Не хотят никоим образом даже обсуждать эту тему, — отметил Лавров.



Напомним, в мае Минобороны России опубликовало данные о деятельности биолабораторий США на Украине. Там сообщили, что идеологами этой деятельности являются лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.



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Максим Кокунин