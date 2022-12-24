Россия назвала новых ключевых участников биологических программ на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Минобороны России сегодня представило имена новых ключевых участников военно-биологических программ на Украине. Их назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной Минобороны США компании Metabiota, — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день некоторые из участников закрытых проектов до сих пор оставались неизвестны.

— Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие, — рассказал генерал-лейтенант.

Кириллов пояснил, что все перечисленные лица получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, которая выступает идейным вдохновителям военно-биологических исследований.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, сегодня Кириллов также рассказал, что Минобороны страны на конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия представило доказательства ведения Украиной и США работ с компонентами биологического оружия.

По его словам, в качестве аргументов были продемонстрированы видеоматериалы с позицией экспертов из России и других стран, а также показания очевидцев и участников программ военного ведомства США по сокращению военной угрозы.

В начале этого месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы не желают обсуждать тему биолабораторий на Украине.

— Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий под эгидой Пентагона — их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются как ужи на сковородке, как у нас принято говорить. Не хотят никоим образом даже обсуждать эту тему, — отметил Лавров.



В мае Минобороны России опубликовало данные о деятельности биолабораторий США на Украине. Там сообщили, что идеологами этой деятельности являются лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.



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Максим Кокунин