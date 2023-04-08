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Huawei выпустила умный массажер для глаз

02:32, 08.04.2023
Huawei выпустила умный массажер для глаз
Фото: flickr.com

Китайская компания Huawei выпустила умный массажер для глаз — Philips Smart Eye Massager, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Gizmochina.

Данный гаджет работает на технологии виброволн VibWave. Также разработка оснащена 14 крупными контактами с микровибрационными двигателями. Устройство располагает функцией горячего компресса, которая позволяет осуществлять легкое давление и микромассаж на область глазниц.

По информации источника, разработка в том числе поддерживает технологию костной проводимости, благодаря чему пользователь может слушать музыку во время сеанса массажа, не используя в этот момент наушники.

Фото: скриншот видео Huawei

В феврале 2023 года глава Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что из-за санкций США китайская технокомпания Huawei за последние 3 года потеряла 80 миллионов пользователей. Он подчеркнул, что 50 миллионов бывших пользователей Huawei перешли к Xiaomi.

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Антон Гаврилов
ОбществоТехнологии

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