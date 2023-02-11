Huawei из-за санкций США потеряла 80 миллионов пользователей

Глава Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что из-за санкций США китайская технокомпания Huawei за последние 3 года потеряла 80 миллионов пользователей. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал MyDrivers.

— По моим данным, 50 млн бывших пользователей Huawei перешли к Xiaomi, еще 20 млн — к Apple, а 10 млн перешли на Honor, — сказал он.

Фото: flickr.com

По словам бизнесмена, Huawei пока ограничена санкциями, которые продолжают действовать. Так, Вейбинг рассказал, что сейчас у технокомпании возникают трудности в плане получения новейших технологий, с поддержкой стандарта связи 5G.

Помимо этого, он также подметил, что падение спроса на смартфоны в мире, в том числе коснется и китайского рынка. В заключение Вейбинг спрогнозировал падение продаж в КНР примерно на 13% по сравнению с 2022 годом.

В октябре 2022 года сообщалось, что китайская телекоммуникационная компания Huawei может полностью уйти из России. Отмечалось, что компания полностью прекратила прямые поставки смартфонов и другой техники (планшеты, ноутбуки, телевизоры и т. д.). Свое мнение по этому вопросу высказывал и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он заявил, что продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Также Кусков выразил мнение, что отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании.



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Антон Гаврилов