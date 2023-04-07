За неделю в Татарстане подешевела большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце марта — начале апреля подешевела большая часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор — репчатый лук, свежая белокочанная капуста и столовая свекла. Подорожали картофель и морковь.

Заметнее всего с 27 марта по 3 апреля снизилась средняя цена лука — на 2,2%. Она составила 50,23 рубля за килограмм.

Столовая свекла в Татарстане за неделю подешевела на 1,05%, до 33,05 руб./кг. Средняя цена килограмма капусты упала незаметно — на 0,21%, до 20,76 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Картофель за семь дней стал дороже на 0,8% — средняя цена к 3 апреля составила 30,7 рубля за килограмм. Морковь подорожала минимально — на 0,26%, до 38,97 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

За предыдущую неделю — с 20 по 27 марта — в республике из «борщевого набора» подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, морковь и репчатый лук. Средняя цена столовой свеклы за этот период снизилась на 0,57%.



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Татьяна Демина