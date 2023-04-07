На аварийном перекрестке в «Салават купере» установили светофор

Фото: Комитет по транспорту Казани

На проблемном перекрестке пр. Шакирова и ул. Авзаловой в казанском микрорайоне «Салават купере» установили регулируемый пешеходный переход около образовательных учреждений, сообщили в Комитете по транспорту города.



Установить светофор просили сами жители: в последние два года здесь периодически происходили ДТП, люди получали травмы. Так, в 2022 году на перекрестке случились пять ДТП, в которых пострадали пять человек, еще годом ранее в двух ДТП получили травмы два человека.

Жители многократно просили обустроить на участке пешеходный переход. В последний раз житель микрорайона обратился с коллективной просьбой об установке светофора на личном приеме у мэра Казани Ильсура Метшина в ноябре 2022 года.



По данным на середину марта, с начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировали 120 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов погибли шесть человек, еще 122 пешехода получили ранения.

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Маргарита Головатенко